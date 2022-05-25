Салах: «Я точно остаюсь в «Ливерпуле» на следующий сезон»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своем будущем в «Ливерпуле».

«Я не зацикливаюсь на контракте. Не хочу быть эгоистом, я работаю в команде. Это важная неделя для нас.

Я просто сосредоточен на команде и на нашей цели – победе в Лиге чемпионов. Я не хочу сейчас говорить о контракте. Я точно остаюсь на следующий сезон», – сказал Салах.

Контракт «Ливепруля» с Салахом истекает летом 2023 года.

29-летний египтянин в этом сезоне забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 50 матчах.

Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?