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Салах: «Я точно остаюсь в «Ливерпуле» на следующий сезон»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своем будущем в «Ливерпуле».

«Я не зацикливаюсь на контракте. Не хочу быть эгоистом, я работаю в команде. Это важная неделя для нас.

Я просто сосредоточен на команде и на нашей цели – победе в Лиге чемпионов. Я не хочу сейчас говорить о контракте. Я точно остаюсь на следующий сезон», – сказал Салах.

  • Контракт «Ливепруля» с Салахом истекает летом 2023 года.
  • 29-летний египтянин в этом сезоне забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 50 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

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Источник: Sky Sports

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