Защитник «Челси» Рис Джеймс сделал девять голевых пасов в сезоне АПЛ.
С сезона-2012/13 ни один футболист «Челси» до 23 лет не делал столько ассистов в сезоне АПЛ. Девять лет назад таким игроком был Эден Азар.
- 22-летний уроженец Лондона Джеймс стоит 55 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ он провел 26 матчей, забил 5 голов, сделал 9 ассистов.
- «Челси» финишировал в АПЛ 3-м.
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