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«Локомотив» выступает за возрождение Кубка лиги: «Надеемся на внимание ТВ и спонсоров»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался об идеее создания Кубка РПЛ.

— Утверждено, что в следующем сезоне будет 16 команд в РПЛ. Нам интересно предложение о создании Кубка лиги, «Локомотив» вошел в рабочую группу по созданию турнира.

— Чем именно этот турнир привлекателен?

— Предложен интересный и необычный формат. Сохраняя структуру РПЛ, мы можем экспериментировать и получить новый яркий турнир. Он интересен тем, что мы можем задействовать больше игроков, экспериментировать, в отличие от регулярного чемпионата.

Думаю, он будет интересен болельщикам. Надеемся на внимание ТВ и спонсоров.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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