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Гурцкая: «Крылья Советов» – агентская команда. Она настроена на постоянную продажу игроков»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о «Крыльях Советов», которые финишировали в РПЛ восьмыми.

«Крылья Советов» – это агентская команда. Она настроена на постоянную продажу. Она не зависит от результата. Ей нужна картинка, зрелищность, чтобы продавать игроков. Такую команду сложно анализировать с точки зрения турнирной таблицы», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Для самарцев прошедший сезон РПЛ был 1-м после возвращения из ФНЛ.
  • Сразу несколько игроков «Крыльев Советов» – клиенты агента Павла Андреева.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: Бомбардир.ру

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