«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку в ходе сезона

«Локомотив» в соцсетях обратился к болельщикам команды.

«На протяжении всего сезона вы гнали нас только вперeд и заряжали своей энергией.

В любую погоду, на домашних и дальних выездных матчах, независимо от обстоятельств вы были на трибунах, верили в команду и придавали нам силы бороться до конца.

Спасибо каждому из вас! Мы чувствуем и видим вашу поддержку! До встречи в новом сезоне, красно-зелeные. Только «Локо», только победа!» – говорится в публикации.

«Локо» финишировал на 6-м месте в РПЛ.

Команда набрала 48 очков в 30 турах чемпионата.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?