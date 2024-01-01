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«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку в ходе сезона

«Локомотив» в соцсетях обратился к болельщикам команды.

«На протяжении всего сезона вы гнали нас только вперeд и заряжали своей энергией.

В любую погоду, на домашних и дальних выездных матчах, независимо от обстоятельств вы были на трибунах, верили в команду и придавали нам силы бороться до конца.

Спасибо каждому из вас! Мы чувствуем и видим вашу поддержку! До встречи в новом сезоне, красно-зелeные. Только «Локо», только победа!» – говорится в публикации.

  • «Локо» финишировал на 6-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 48 очков в 30 турах чемпионата.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1917

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    Леги не уехали, игры как не было так и нет, зато тренеров знатных назначаете...

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