Глушаков: «Гегемония «Зенита» надоела. Надо заканчивать»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об очередной победе «Зенита» в чемпионате России.

«Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне», – сказал Глушаков.

«Зенит» выиграл РПЛ в 4-й раз подряд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?