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Глушаков: «Гегемония «Зенита» надоела. Надо заканчивать»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об очередной победе «Зенита» в чемпионате России.

«Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне», – сказал Глушаков.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии14
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    Рейтинг: +17707

    Persona_non_Grata 7 минут назад

    Ну всё - Зенит, трепещите, Химки выходят на тропу в о й н ы за чемпионство !!! )))

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    Рейтинг: +1232

    Узб@гоеный 14 минут назад

    Кому как, кому как. Мне и многим болельщика в стране это нравится. Закончились бромонтановские времена.

    0
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    Рейтинг: +4336

    neveldomha 18 минут назад

    Вот именно, что посмотрим. Работать вы не способны, только смотреть и можете.

    0
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    Рейтинг: +16723

    Garrincha58 51 минуту назад

    очередной тупизм от футболиста

    1
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    Рейтинг: +582

    garet12222 56 минут назад

    уж лучше Зенит, чем московские))

    2
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    Рейтинг: +17707

    Persona_non_Grata > garet12222 9 минут назад

    Лучше - кто в честной, упорной и бескомпромиссной борьбе !!!

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    Рейтинг: +9915

    "supermax" > Persona_non_Grata 9 секунд назад

    они про такую и слышать не слышали

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    Рейтинг: +13992

    NewLife 1 час назад

    Надо использовать правильную терминологию: гегемония Газпрома в РФС.

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    Рейтинг: +64290

    portero 1 час назад

    Денису точно заканчивать пора карьеру, Химки точно не конкуренты Зениту...

    2
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    Рейтинг: +3603

    Kollljan 1 час назад

    Пойди в баню с девками помойся!

    2
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    Рейтинг: +190

    Номэд > Kollljan 1 час назад

    Он то с девками, а бомжи с мужиками явно. По раздевалке видно.

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    Рейтинг: +15364

    ilichkadr 1 час назад

    Денис, а тебе надо заканчивать языком болтать. Пора заняться делом. Миллеровский заводик по производству самогона требует реконструкции.

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    Рейтинг: +322

    aldo conte 1 час назад

    Это надолго. Пока у Газпрома денег много, он может еще парочку зенитов спонсировать. Так что, вам ребята, еще долго ходить в статистах. В Бразилии талантов много, а у Газпрома - денег.

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