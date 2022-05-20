Глушаков: «Гегемония «Зенита» надоела. Надо заканчивать»

Ну всё - Зенит, трепещите, Химки выходят на тропу в о й н ы за чемпионство !!! )))
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об очередной победе «Зенита» в чемпионате России.
«Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне», – сказал Глушаков.
- «Зенит» выиграл РПЛ в 4-й раз подряд.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?