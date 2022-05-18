Левандовски согласовал с «Барселоной» контракт на три года (Николо Скира)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».

Как пишет журналист Николо Скира, 33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Теперь «Барсе» осталось договориться о трансфере с «Баварией».

Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах этого сезона.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?