Левандовски согласовал с «Барселоной» контракт на три года (Николо Скира)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».
Как пишет журналист Николо Скира, 33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.
Теперь «Барсе» осталось договориться о трансфере с «Баварией».
- Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Николо Скиры