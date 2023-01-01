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Левандовски согласовал с «Барселоной» контракт на три года (Николо Скира)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».

Как пишет журналист Николо Скира, 33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Теперь «Барсе» осталось договориться о трансфере с «Баварией».

  • Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Николо Скиры

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1207

    Узб@гоеный 1 час назад

    Зря, ох зря променял лучший клуб мира на это.

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