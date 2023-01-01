Переход в «Барселону» – приоритет для Левандовски и его агента (Фабрицио Романо)

А Баварии оно надо???
По денюжкам смогут ли договориться...
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону».
По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб является приоритетным вариантом для 33-летнего поляка и его агента Пини Захави.
«Барселона» предложила Левандовскому контракт на три года. Каталонцам также нужно договориться с «Баварией».
- В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?