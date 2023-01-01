Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

Переход в «Барселону» – приоритет для Левандовски и его агента (Фабрицио Романо)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону».

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб является приоритетным вариантом для 33-летнего поляка и его агента Пини Захави.

«Барселона» предложила Левандовскому контракт на три года. Каталонцам также нужно договориться с «Баварией».

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Барселона» готова заплатить за Левандовски не более 35 миллионов 2
«Бавария» видит в Ришарлисоне замену Левандовскому 1
Президент «Баварии»: «У Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит» 1
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:18
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +64228

    portero 1 час назад

    А Баварии оно надо???
    По денюжкам смогут ли договориться...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11