Переход в «Барселону» – приоритет для Левандовски и его агента (Фабрицио Романо)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону».

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб является приоритетным вариантом для 33-летнего поляка и его агента Пини Захави.

«Барселона» предложила Левандовскому контракт на три года. Каталонцам также нужно договориться с «Баварией».

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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