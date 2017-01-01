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Ерохин выбыл на 4-5 недель из-за травмы связок колена

«Зенит» назвал диагноз и сроки восстановления полузащитника Александра Ерохина.

Футболист травмировался в концовке матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Медицинское обследование показало, что у хавбека повреждение медиальной коллатеральной связки колена.

Ерохин будет лечиться консервативным способом и пропустит ориентировочно от четырех до пяти недель.

  • «Зениту» осталось провести 1 матч в чемпионате – против «Нижнего Новгорода».
  • Ерохин в этом сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 14:37
Комментарии5
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    Рейтинг: +3595

    Kollljan 1 час назад

    Не о чем говорить. Ерохин первым был на мяче.

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    Рейтинг: +11445

    Вомбат 2 часа назад

    Ждем комментария Заремы о том, что Ерохин сам ударил боковой стороной колена Селихова по рукам. Потому что выполнял глобальный заказ навредить Спартаку. Но слава богу, повредил в итоге колено самому себе. И миллион плюсов от секты под этим текстом.

    5
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    Рейтинг: +15266

    ilichkadr > Вомбат 1 час назад

    Не только Зарема так думает. На соседней ветке NewLife всю рубаху на себе изорвал, утверждая, что Ерохин сам фолил на Селихове.

    2
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    Рейтинг: +4256

    Zubo 2 часа назад

    Кто то ещё будет спорить был ли пенальти ? Сам себя так не отрихтуешь или это была игра вратаря в мяч ?

    4
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    Рейтинг: +17608

    Persona_non_Grata > Zubo 38 минут назад

    Именно в мяч и была и пенальти - левый, а травму можно и подскользнувшись в раздевалке получить ! )))

    0
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