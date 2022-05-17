Ерохин выбыл на 4-5 недель из-за травмы связок колена

«Зенит» назвал диагноз и сроки восстановления полузащитника Александра Ерохина.

Футболист травмировался в концовке матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Медицинское обследование показало, что у хавбека повреждение медиальной коллатеральной связки колена.

Ерохин будет лечиться консервативным способом и пропустит ориентировочно от четырех до пяти недель.

«Зениту» осталось провести 1 матч в чемпионате – против «Нижнего Новгорода».

Ерохин в этом сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

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