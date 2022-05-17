Ерохин выбыл на 4-5 недель из-за травмы связок колена

«Зенит» назвал диагноз и сроки восстановления полузащитника Александра Ерохина.
Футболист травмировался в концовке матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
Медицинское обследование показало, что у хавбека повреждение медиальной коллатеральной связки колена.
Ерохин будет лечиться консервативным способом и пропустит ориентировочно от четырех до пяти недель.
- «Зениту» осталось провести 1 матч в чемпионате – против «Нижнего Новгорода».
- Ерохин в этом сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал «Зенита»