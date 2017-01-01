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«Круто мы погуляли 5 лет назад!» Ребров вспомнил чемпионство «Спартака» в 2017 году

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров вспомнил последнее чемпионство клуба в 2017 году.

«Круто мы погуляли 5 лет назад. Каждый раз смотрю видео, фотографии и понимаю, что это было что-то невероятное. Такое не забыть никогда!» – написал Ребров в телеграме.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • В апреле клубу исполнилось 100 лет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64178

    portero 37 минут назад

    А на следующий год продолжили гулять и понтоваться, вместо того чтоб играть....

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