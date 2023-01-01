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«Челси» интересуется Левандовски

«Челси» следит за ситуацией с возможным уходом форварда Роберта Левандовски из «Баварии».

Клуб АПЛ уже несколько лет хочет усилиться польским нападающим.

На 33-летнего футболиста также претендует «Барселона».

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64145

    portero 3 минуты назад

    Банкротство интересуется Челси, но говно нагличане отберут по решению сюда клуб...

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