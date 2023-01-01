«Челси» интересуется Левандовски

«Челси» следит за ситуацией с возможным уходом форварда Роберта Левандовски из «Баварии».

Клуб АПЛ уже несколько лет хочет усилиться польским нападающим.

На 33-летнего футболиста также претендует «Барселона».

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?