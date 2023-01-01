«Челси» интересуется Левандовски

Банкротство интересуется Челси, но говно нагличане отберут по решению сюда клуб...
«Челси» следит за ситуацией с возможным уходом форварда Роберта Левандовски из «Баварии».
Клуб АПЛ уже несколько лет хочет усилиться польским нападающим.
На 33-летнего футболиста также претендует «Барселона».
- В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?