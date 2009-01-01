Клопп: «Ливерпуль» – не явный фаворит. У «Реала» самый большой опыт в ЛЧ на этой планете»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Было бы здорово, если бы мы выиграли Лигу чемпионов через несколько недель. Но мы сыграем против команды, у которой самый большой опыт в Лиге чемпионов на этой планете.

«Ливерпуль» не является явным фаворитом. Победить может любая команда», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в субботу, 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?