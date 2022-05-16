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Мостовой: «Зенит» сейчас – как «Спартак» в 90-х»

16 мая 2022, 13:59
9

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о четвертом подряд чемпионстве клуба из Петербурга.

«Зенит» – самая стабильная команда. И это залог нашего успеха. Да, в определенный момент у нас была небольшая разница по очкам с «Динамо». У них молодая команда, а мы взяли свое за счет опыта. Были уверены в чемпионстве.

Думаю, возможно такое, как со «Спартаком» в 1990-х. Не знаю, можно ли говорить о восьми чемпионствах, но сейчас есть гегемония «Зенита» – четыре чемпионства подряд. Все уверены в своих силах. Чемпионство за чемпионством вполне возможно.

Кто сможет составить конкуренцию? Тоже назову «Динамо». Правда, не знаю, останется ли главным тренером команды Шварц. В успехе «Динамо» его большая заслуга и мне импонирует, как играет команда», – сказал Мостовой.

  • Все 4 чемпионства подряд «Зенит» взял под руководством Сергея Семака.
  • После этих чемпионств «Зенит» ни разу не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В последнем туре сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей
Комментарии (9)
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ilichkadr
1652699427
Не, Андрюха, ты не угадал. На «Спартак» в 90-х» работала вся страна, а на Зенит исключительно Газпром.
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(Меня за банили)
1652700870
Ничего общего вообще.
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вальтер79
1652703734
погорячился андрюха сравнил Зенит с пищевиком у Зенита сейчас админ ресурс а у спама в 90 е гос бабки карманные судьи ничего общего )))
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виталий 12
1652715284
Увы….. Вам очень далеко до Спартака 90-х
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