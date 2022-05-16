Мостовой: «Зенит» сейчас – как «Спартак» в 90-х»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о четвертом подряд чемпионстве клуба из Петербурга.

«Зенит» – самая стабильная команда. И это залог нашего успеха. Да, в определенный момент у нас была небольшая разница по очкам с «Динамо». У них молодая команда, а мы взяли свое за счет опыта. Были уверены в чемпионстве.

Думаю, возможно такое, как со «Спартаком» в 1990-х. Не знаю, можно ли говорить о восьми чемпионствах, но сейчас есть гегемония «Зенита» – четыре чемпионства подряд. Все уверены в своих силах. Чемпионство за чемпионством вполне возможно.

Кто сможет составить конкуренцию? Тоже назову «Динамо». Правда, не знаю, останется ли главным тренером команды Шварц. В успехе «Динамо» его большая заслуга и мне импонирует, как играет команда», – сказал Мостовой.

Все 4 чемпионства подряд «Зенит» взял под руководством Сергея Семака.

После этих чемпионств «Зенит» ни разу не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

В последнем туре сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

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