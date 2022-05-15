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Мостовой: «Зенит» сейчас – как «Спартак» в 90-х»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о четвертом подряд чемпионстве клуба из Петербурга.

«Зенит» – самая стабильная команда. И это залог нашего успеха. Да, в определенный момент у нас была небольшая разница по очкам с «Динамо». У них молодая команда, а мы взяли свое за счет опыта. Были уверены в чемпионстве.

Думаю, возможно такое, как со «Спартаком» в 1990-х. Не знаю, можно ли говорить о восьми чемпионствах, но сейчас есть гегемония «Зенита» – четыре чемпионства подряд. Все уверены в своих силах. Чемпионство за чемпионством вполне возможно.

Кто сможет составить конкуренцию? Тоже назову «Динамо». Правда, не знаю, останется ли главным тренером команды Шварц. В успехе «Динамо» его большая заслуга и мне импонирует, как играет команда», – сказал Мостовой.

  • Все 4 чемпионства подряд «Зенит» взял под руководством Сергея Семака.
  • После этих чемпионств «Зенит» ни разу не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В последнем туре сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Российская газета»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +433

    (Меня за банили) 42 минуты назад

    Ничего общего вообще.

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    Рейтинг: +46

    Аден 50 минут назад

    вальтует паря. Сравнил гавноЗенит с Командой. бЗдениту до Спартака как до Пекина раком.

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    Рейтинг: +464

    Dguffin > Аден 55 секунд назад

    пока в позе "раком" находится Спартак на своей 9-10 строчке

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    Рейтинг: +1155

    Узб@гоеный 53 минуты назад

    Взял Андрейка и опошлил, сравнив Зенит с этим. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +633

    Suvorov51 1 час назад

    Нет. дорогой мой. Спартак выигрывал чемпионство. а вы покупаете. хотя не вы а промгаз. и вы считаете что вы шемьпиньоны . а вы ФУФЛО бомжатское

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    Рейтинг: +15181

    ilichkadr > Suvorov51 9 минут назад

    Абсолютно прав, Спартак ВЫИГРЫВАЛ чемпионство, правда это было в прошлом веке, а в нынешнем прикупил по случаю, пока другие клювом щелкали.

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    Рейтинг: +15181

    ilichkadr 1 час назад

    Не, Андрюха, ты не угадал. На «Спартак» в 90-х» работала вся страна, а на Зенит исключительно Газпром.

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    Рейтинг: +13536

    Fusballer > ilichkadr 49 минут назад

    А за ним вся страна!

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