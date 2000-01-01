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Лапорта хочет возвращения Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси из «ПСЖ» в каталонский клуб.

– Вы бы хотели, чтобы Месси вернулся?

– Да, конечно.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Аргентинец забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С командой форвард выиграл 35 трофеев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Давида Ибаньеса

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64082

    portero 21 минуту назад

    А разве шейхи хотят потерять престижную игрушку????они уже из своей коллекции вряд ли отпустят кого, ФП им по барабану все французские чинуши куплены и на их стороне...

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