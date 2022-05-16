Лапорта хочет возвращения Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси из «ПСЖ» в каталонский клуб.

– Вы бы хотели, чтобы Месси вернулся?

– Да, конечно.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Аргентинец забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С командой форвард выиграл 35 трофеев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?