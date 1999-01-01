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«Манчестер Сити» готов продать Жезуса за 50-60 миллионов

«Манчестер Сити» определился со стоимостью нападающего Габриэля Жезуса.

Клуб рассчитывает заработать на продаже бразильца 50-60 миллионов евро.

«Арсенал» уже готовит первое предложение о трансфере 25-летнего футболиста.

  • В этом сезоне Жезус забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 39 матчах.
  • Его контракт с «Сити» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63950

    portero 1 час назад

    А что покупатели имеются??? Продать много кого хотят, только цену всегда определит покупатель...

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    Рейтинг: +2558

    Play 1 час назад

    Интересно, кто купит это барахло за такие деньги, разве что Зенит.

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