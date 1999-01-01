«Манчестер Сити» готов продать Жезуса за 50-60 миллионов

А что покупатели имеются??? Продать много кого хотят, только цену всегда определит покупатель...
«Манчестер Сити» определился со стоимостью нападающего Габриэля Жезуса.
Клуб рассчитывает заработать на продаже бразильца 50-60 миллионов евро.
«Арсенал» уже готовит первое предложение о трансфере 25-летнего футболиста.
- В этом сезоне Жезус забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 39 матчах.
- Его контракт с «Сити» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?