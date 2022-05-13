«Балтика» досрочно завершила аренду форварда «Зенита» Шамкина («Матч ТВ»)

Нападающий Даниил Шамкин покинул «Балтику».
19-летний футболист находился в аренде в калининградском клубе с июля прошлого года.
Форвард, права на которого принадлежат «Зениту», был недоволен количеством игровой практики, поэтому стороны прекратили сотрудничество досрочно.
- В составе «Балтики» Шамкин провел 12 матчей без голевых действий.
- В последний раз он выходил на поле в ноябре.
- Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»