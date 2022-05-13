«Балтика» досрочно завершила аренду форварда «Зенита» Шамкина («Матч ТВ»)

Нападающий Даниил Шамкин покинул «Балтику».

19-летний футболист находился в аренде в калининградском клубе с июля прошлого года.

Форвард, права на которого принадлежат «Зениту», был недоволен количеством игровой практики, поэтому стороны прекратили сотрудничество досрочно.

В составе «Балтики» Шамкин провел 12 матчей без голевых действий.

В последний раз он выходил на поле в ноябре.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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