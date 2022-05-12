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Салах: «Я – лучший игрок мира на своей позиции»

12 мая 2022, 09:57
10

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя сильнейшим правым вингером в мировом футболе.

«Если вы сравните меня с любым другим игроком на моей позиции, не только в «Ливерпуле», но и во всем мире, вы увидите, что я лучший.

Я сосредоточен на своей работе, и моя статистика – лучшее доказательство того, что я сказал», – заявил 29-летний египтянин.

  • В этом сезоне Салах забил 30 голов и сделал 16 ассистов в 48 матчах.
  • В голосовании за «Золотой мяч»-2021 он занял 7-е место.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (10)
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almanev
1652339560
Скромняга
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Nikoo
1652340351
Зазвездился
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Abu Yusuf
1652340764
Ну, сложно не согласиться. Сейчас правых вингеров такого уровня практически нет
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Plyash
1652341158
Мохамед обаятельнейший парень и классный футболист,и от скромности,похоже,теперь не умрёт.Но звезда ему не грозит точно,потому что он пахарь.
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Maxi_7
1652342089
Контракт выбивает пожирней и давит аргументами). Наверное, отчасти, это правда, но скорее благодаря тому, что топовых правых вингеров сейчас практически нет, так что на безрыбье... Лично я всё равно не считаю Салаха прямо супер топовым легендарным игроком - таким как был Месси на его позиции в те же 29 лет... всё же Салах порет очень много моментов, ОЧЕНЬ много... а забивает столько в основном благодаря сверхатакующему стилю команды, потому, что Ливерпуль в принципе создаёт очень много моментов... но если присмотреться более внимательно к самому Салаху, то процент успешных обводок у него довольно низок для вингера - из 10 попыток он дай бог если 3 раза обыграет... У него 2 манёвра - смещение в центр или бежать в сторону лицевой и он за сч
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Lipatoff
1652345068
Марез не хуже, практически в одной линии
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piligrim1986
1652373757
по версии салаха
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