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Салах: «Я – лучший игрок мира на своей позиции»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя сильнейшим правым вингером в мировом футболе.

«Если вы сравните меня с любым другим игроком на моей позиции, не только в «Ливерпуле», но и во всем мире, вы увидите, что я лучший.

Я сосредоточен на своей работе, и моя статистика – лучшее доказательство того, что я сказал», – заявил 29-летний египтянин.

  • В этом сезоне Салах забил 30 голов и сделал 16 ассистов в 48 матчах.
  • В голосовании за «Золотой мяч»-2021 он занял 7-е место.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Liverpool Echo

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Комментарии7
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    Рейтинг: +25

    Аден 47 секунд назад

    мохамед, а дЗюбло думает по другому.

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    Рейтинг: +1683

    Maxi_7 31 минуту назад

    Контракт выбивает пожирней и давит аргументами).
    Наверное, отчасти, это правда, но скорее благодаря тому, что топовых правых вингеров сейчас практически нет, так что на безрыбье...
    Лично я всё равно не считаю Салаха прямо супер топовым легендарным игроком - таким как был Месси на его позиции в те же 29 лет... всё же Салах порет очень много моментов, ОЧЕНЬ много... а забивает столько в основном благодаря сверхатакующему стилю команды, потому, что Ливерпуль в принципе создаёт очень много моментов... но если присмотреться более внимательно к самому Салаху, то процент успешных обводок у него довольно низок для вингера - из 10 попыток он дай бог если 3 раза обыграет... У него 2 манёвра - смещение в центр или бежать в сторону лицевой и он за сч

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    Рейтинг: +1683

    Maxi_7 > Maxi_7 27 минут назад

    ...счёт скорости и резкости пытается раскачивать защитников туда-сюда, но все об этом уже прекрасно знают...
    В отличие от Месси он не может отдать какую-то очень тонкую разрезающую передачу, у него также нет такого точного удара после смещения в центр - большая часть мячей после его ударов идёт в молоко... следовательно меньше вариативность для обмана защитников и следовательно более примитивная игра...
    Если брать моменты, когда Салах в этом сезоне решал прямо в одно лицо мне на ум приходит только первый матч между Ливером и Сити в первом круге... больше ничего...
    Как по мне Салах как был средним футболистом, так им по сути и остался и останется... просто Клопп прокачал его до достаточно высокого уровня благодаря структуре своей игры.

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    Рейтинг: +12327

    playsh 47 минут назад

    Мохамед обаятельнейший парень и классный футболист,и от скромности,похоже,теперь не умрёт.Но звезда ему не грозит точно,потому что он пахарь.

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    Рейтинг: +78

    Abu Yusuf 53 минуты назад

    Ну, сложно не согласиться. Сейчас правых вингеров такого уровня практически нет

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    Рейтинг: +189

    Nikoo 1 час назад

    Зазвездился

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    Рейтинг: +1942

    almanev 1 час назад

    Скромняга

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