Салах: «Я – лучший игрок мира на своей позиции»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя сильнейшим правым вингером в мировом футболе.

«Если вы сравните меня с любым другим игроком на моей позиции, не только в «Ливерпуле», но и во всем мире, вы увидите, что я лучший.

Я сосредоточен на своей работе, и моя статистика – лучшее доказательство того, что я сказал», – заявил 29-летний египтянин.

В этом сезоне Салах забил 30 голов и сделал 16 ассистов в 48 матчах.

В голосовании за «Золотой мяч»-2021 он занял 7-е место.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?