Ди Мария – о Месси: «Фанаты «ПСЖ» освистывают лучшего игрока в мире. Трудно поверить»

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Лучшего игрока в мире освистывают... В это трудно поверить.

У «ПСЖ» требовательные и очень страстные ультрас. Они видят, что приходят лучшие игроки, а команда вылетает в 1/8 финала Лиги чемпионов. Понятно, что они разочарованы.

Здесь подобное [свист с трибун] происходит и с лучшим в мире. Лео не обращает внимания, это мелочь», – сказал Ди Мария.

В этом сезоне Месси забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 32 матчах.

Он перешел в «ПСЖ» в августе.

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