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Ди Мария – о Месси: «Фанаты «ПСЖ» освистывают лучшего игрока в мире. Трудно поверить»

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Лучшего игрока в мире освистывают... В это трудно поверить.

У «ПСЖ» требовательные и очень страстные ультрас. Они видят, что приходят лучшие игроки, а команда вылетает в 1/8 финала Лиги чемпионов. Понятно, что они разочарованы.

Здесь подобное [свист с трибун] происходит и с лучшим в мире. Лео не обращает внимания, это мелочь», – сказал Ди Мария.

  • В этом сезоне Месси забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
  • Он перешел в «ПСЖ» в августе.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Goal

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15636

    Cleaner 17 минут назад

    Ди Мрия, не тормози. Фанаты «ПСЖ» освистывают БЫВШЕГО лучшего игрока в мире.

    0
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    Рейтинг: +13429

    Fusballer 1 час назад

    В ПСЖ лучшие игроки? На фоне унылого чемпионата Франции разве что.

    1
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  • ...
    Рейтинг: +9785

    "supermax" 1 час назад

    лучшего в мире? трудно поверить...

    1
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    Рейтинг: +2047

    Беспонтий 1 час назад

    и это ты ещё не слышал свист трибун
    что на крестовском

    рабы скамеек поневоле
    всегда найдут себе врага
    тем более
    что до него казалось бы протянута рука

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