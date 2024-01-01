Ди Мария – о Месси: «Фанаты «ПСЖ» освистывают лучшего игрока в мире. Трудно поверить»

Ди Мрия, не тормози. Фанаты «ПСЖ» освистывают БЫВШЕГО лучшего игрока в мире.
Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес нападающего Лионеля Месси.
«Лучшего игрока в мире освистывают... В это трудно поверить.
У «ПСЖ» требовательные и очень страстные ультрас. Они видят, что приходят лучшие игроки, а команда вылетает в 1/8 финала Лиги чемпионов. Понятно, что они разочарованы.
Здесь подобное [свист с трибун] происходит и с лучшим в мире. Лео не обращает внимания, это мелочь», – сказал Ди Мария.
- В этом сезоне Месси забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
- Он перешел в «ПСЖ» в августе.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?