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Дембеле – лучший ассистент сезона Примеры, несмотря на пропуск 16 игр

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сделал 13 голевых пасов в сезоне чемпионата Испании. Он лидирует по этому показателю.

При этом француз из-за травмы пропустил 16 матчей в сезоне.

  • Накануне Дембеле сделал 2 ассиста в матче против «Сельты» (3:1).
  • Дембеле – лучший ассистент сезона топ-5 лиг Европы в 2022 году.
  • Летом игрок станет свободным агентом.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 08:11
Комментарии1
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    Рейтинг: +1941

    almanev 1 час назад

    При этом, если открыть статистику чемпионата Испании на вашем сайте, то у Бензема 14 голевых

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