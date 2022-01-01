Дембеле – лучший ассистент сезона Примеры, несмотря на пропуск 16 игр

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сделал 13 голевых пасов в сезоне чемпионата Испании. Он лидирует по этому показателю.

При этом француз из-за травмы пропустил 16 матчей в сезоне.

Накануне Дембеле сделал 2 ассиста в матче против «Сельты» (3:1).

Дембеле – лучший ассистент сезона топ-5 лиг Европы в 2022 году.

Летом игрок станет свободным агентом.

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