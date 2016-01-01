Дембеле отдал больше всех ассистов в топ-5 лигах Европы в 2022 году

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сделал два ассиста в матче 36-го тура Примеры против «Сельты» (3:1).

24-летний француз сделал десять голевых передач в 2022 году. Это лучший показатель среди всех игроков в топ-лигах.

«Барса» купила Дембеле в 2017 году за 140 миллионов евро у «Боруссии» Д.

Контракт с французом истекает летом.

Он забил 2 гола в 30 матчах этого сезона.

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