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Дембеле отдал больше всех ассистов в топ-5 лигах Европы в 2022 году

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сделал два ассиста в матче 36-го тура Примеры против «Сельты» (3:1).

24-летний француз сделал десять голевых передач в 2022 году. Это лучший показатель среди всех игроков в топ-лигах.

  • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 140 миллионов евро у «Боруссии» Д.
  • Контракт с французом истекает летом.
  • Он забил 2 гола в 30 матчах этого сезона.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Opta

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11736

    DeStar 10 минут назад

    вот и начал играть без травм

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