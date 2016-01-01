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Левандовски – главная трансферная цель «Барселоны». Он хочет уйти из «Баварии»

«Барселона» определилась с главной трансферной целью на лето. Это нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, сообщает Sport.es.

Немецкий клуб не хочет отпускать 33-летнего поляка в ближайшее трансферное окно. Его агент Пини Захави считает, что «Баварию» можно убедить начать переговоры, согласовав переход за 40 миллионов евро.

Сам Левандовски хочет уйти из «Баварии».

  • Форвард – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
  • Поляк в «Баварии» с 2014 года.

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Источник: Sport.es

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Комментарии1
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    Рейтинг: +49611

    MaxRnD 1 час назад

    Лучшее - враг хорошего

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