Гилерме – об отстранении российских клубов: «Что делать? Будем ждать год»

Вратарь «Локомотива» Гилерме высказал мнение об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Отстранение российских клубов? Это большая потеря. Но что делать? Будем ждать год», – сказал Гилерме.

УЕФА 2 мая объявил, что российские клубы не смогут сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Сборная России была отстранена от участия в Лиге наций сезона-2022/23.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?