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Гилерме – об отстранении российских клубов: «Что делать? Будем ждать год»

Вратарь «Локомотива» Гилерме высказал мнение об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Отстранение российских клубов? Это большая потеря. Но что делать? Будем ждать год», – сказал Гилерме.

  • УЕФА 2 мая объявил, что российские клубы не смогут сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
  • Сборная России была отстранена от участия в Лиге наций сезона-2022/23.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3833

    Кузьмич на трибуне 45 минут назад

    Через год в Европе будет такой жуткий кризис, что и футбол загнётся. Цены на нефть, газ, продукты питания похоронять всю Европу. Этого всеми силами добьётся Америка.

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    Рейтинг: +3410

    minaev23 56 минут назад

    Хорошо если год. А то и...

    1
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    Рейтинг: +11367

    BRO_football 57 минут назад

    Год? А Гилерме у нас оптимист)

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