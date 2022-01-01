Гилерме – об отстранении российских клубов: «Что делать? Будем ждать год»

Через год в Европе будет такой жуткий кризис, что и футбол загнётся. Цены на нефть, газ, продукты питания похоронять всю Европу. Этого всеми силами добьётся Америка.
Вратарь «Локомотива» Гилерме высказал мнение об отстранении российских клубов от еврокубков.
«Отстранение российских клубов? Это большая потеря. Но что делать? Будем ждать год», – сказал Гилерме.
- УЕФА 2 мая объявил, что российские клубы не смогут сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
- Сборная России была отстранена от участия в Лиге наций сезона-2022/23.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?