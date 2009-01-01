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«Зенит» – о кубке РПЛ: «Эй, фанаты «Манчестер Юнайтед», вот как выглядит трофей!»

Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Манчестер Юнайтед». Она выложила фото кубка РПЛ и обратилась к болельщикам английской команды.

«Эй, фанаты «Манчестер Юнайтед», вот как выглядит трофей!» – написал «Зенит».

  • У «МЮ» уже 5 лет нет трофеев.
  • У «Зенита» 4 чемпионства подряд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер «Зенита»

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Сегодня, 10:35
Комментарии15
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    Рейтинг: +2540

    Play 30 минут назад

    Господи, какие же вы гнусные позорники. Если каждому игроку и всем работникам Зенита в очко засунуть по трофею МЮ, то ещё и останется.

    2
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    Рейтинг: +4111

    PAREVG. 33 минуты назад

    Только в отличии от Зенита, МЮ может показать кубок лиги чемпионов, который Зенит разве что в плей-стейшн сможет выиграть...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +63540

    portero 47 минут назад

    Не понимаю я эти тупых изречений от всех прессух клубных, наверное мода у молодежи такая....

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1452

    22 raza chemp 1 час назад

    Главный трофей зинита это то что у дзюбы в руках на видео было

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +14346

    Barmaleushka > 22 raza chemp 1 час назад

    Это же у ФК Зарема за щекой .

    2
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    Рейтинг: +233

    Мася_1989 1 час назад

    Ахаха. Сравнили АПЛ и нашу донную лигу.

    4
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    Рейтинг: +4303

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Ах моська. Знать она сильна, коль лает на слона (с)

    3
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    Рейтинг: +7224

    vladik12 1 час назад

    Придурошные, ска. Где вы и где "МЮ"...

    3
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    Рейтинг: +1017

    S.K.V. 1 час назад

    Дети.......

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    Рейтинг: +523

    Врундель 1 час назад

    Видимо это традиция-у наших клубов самая конченная пресса служба)
    Может мю напомнит зениту как выглядят кубки на европейской арене...с учётом ежегодных высеров зенита и псевдочемпионств.Испанский стыд

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    Рейтинг: +2850

    Enter2006 1 час назад

    Нужно было бы это адресовать не фанам МЮ, а к Ральфу Рангнику, специалисту по развалу команд.

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    Рейтинг: +1070

    Lilipyt > Enter2006 11 минут назад

    в Локо еще верят в его методики и соблюдают их. Только понять не могут почему летят на дно))

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