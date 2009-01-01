«Зенит» – о кубке РПЛ: «Эй, фанаты «Манчестер Юнайтед», вот как выглядит трофей!»

Господи, какие же вы гнусные позорники. Если каждому игроку и всем работникам Зенита в очко засунуть по трофею МЮ, то ещё и останется.
Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Манчестер Юнайтед». Она выложила фото кубка РПЛ и обратилась к болельщикам английской команды.
«Эй, фанаты «Манчестер Юнайтед», вот как выглядит трофей!» – написал «Зенит».
- У «МЮ» уже 5 лет нет трофеев.
- У «Зенита» 4 чемпионства подряд.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?