Ерохин: «Зенит» не имеет права опускать руки и не показывать в оставшихся матчах тот футбол, который должен»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заверил, что в оставшихся матчах сезона РПЛ у команды не будет проблем с мотивацией. Зенитовцы уже чемпионы.

— Как находить мотивацию на два последних матча?

— Так же, как и сегодня. Все бились, старались. Тем более, матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом» будем выходить играть, потому что чемпион не имеет права опускать руки и в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен.

«Зенит» оформил 4-е чемпионство подряд.

Следующий соперник – «Спартак» (15 мая).

В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?