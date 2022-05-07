Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Ерохин: «Зенит» не имеет права опускать руки и не показывать в оставшихся матчах тот футбол, который должен»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заверил, что в оставшихся матчах сезона РПЛ у команды не будет проблем с мотивацией. Зенитовцы уже чемпионы.

— Как находить мотивацию на два последних матча?

— Так же, как и сегодня. Все бились, старались. Тем более, матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом» будем выходить играть, потому что чемпион не имеет права опускать руки и в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен.

  • «Зенит» оформил 4-е чемпионство подряд.
  • Следующий соперник – «Спартак» (15 мая).
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Тренер «Химок» Попов – после поражения от «Зенита»: «Огромное спасибо ребятам»
Андрей Мостовой: «Всегда хочется обыграть «Спартак». Будет 200 процентов отдачи» 2
Кавазашвили: «Бакаев надеется, что его пригласит «Зенит» 10
Источник: официальный сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:16
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2538

    Ziklop 1 час назад

    Ерохин плотно на лавке сидит, зачем такой молодёжь брать надо и выпускать на замены!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11