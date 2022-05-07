20-летний защитник «Спортинга» Инасиу заинтересовал «МЮ». Отступные – 45 миллионов

«Манчестер Юнайтед» следит за центральным защитником «Спортинга» Гонсалу Инасиу.
Португальский клуб не хочет продавать игрока, поэтому купить его можно только за 45 миллионов евро – это сумма отступных.
На 20-летнего португальца также претендует «Ньюкасл».
- Инасиу – воспитанник «Спортинга».
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport Witness