20-летний защитник «Спортинга» Инасиу заинтересовал «МЮ». Отступные – 45 миллионов

«Манчестер Юнайтед» следит за центральным защитником «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Португальский клуб не хочет продавать игрока, поэтому купить его можно только за 45 миллионов евро – это сумма отступных.

На 20-летнего португальца также претендует «Ньюкасл».

Инасиу – воспитанник «Спортинга».

В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.

Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.

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