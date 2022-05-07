«Манчестер Юнайтед» может купить за 15 миллионов форварда «Реймса» Экитике

Нападающий «Реймса» Уго Экитике близок к переходу в более статусный клуб.

За 19-летнего футболиста ведут борьбу «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Бавария».

Трансфер француза обойдется потенциальному покупателю в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Экитике забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.

Его контракт с «Реймсом» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?