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Селихов: «Мы – «Спартак», поэтому до стыков не дойдет. Этот сезон многому нас научит»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о турнирном положении команды.

«Попадание в стыковые матчи? Это придает дополнительную ответственность и, соответственно, нервозность.

Но мы – «Спартак», поэтому, думаю, до стыков не дойдет. Понятно, что сезон смазанный, где-то что-то не получалось, но он нас многому научит», – сказал Селихов.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыков – 5 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии7
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    Рейтинг: +31513

    VVM1964 1 час назад

    Лучше на предстоящих матчах сосредоточьтесь, чем разглагольствовать !!!

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    Рейтинг: +14773

    ilichkadr 2 часа назад

    Саня, ты бы вместо бла бла бла, лучше готовился к Уралу. Шалимов вам покажет кузькину мать, даже не сомневайся.

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    Рейтинг: +24196

    bset 2 часа назад

    Смотрите, как Динамо научил сезон в ФНЛ. Может также?

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    Рейтинг: +31513

    VVM1964 > bset 1 час назад

    Только после вас )

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    Рейтинг: +10078

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Ребята уважайте себя , уважайте Спартак и всех кто задаёт вопрос о стыках посылайте на Х.
    Журналистика 1-2 из древнейших профессий, парни Уважайте себя !!!

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    Рейтинг: +396

    SLADE2019 > Alekxei Z. 1 час назад

    Я давний болельщик Спартака. Но объясните, каким образом этих людей можно послать, если команда в шаговой близости от стыков. Была во всяком случае.

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    Рейтинг: +10078

    Alekxei Z. > SLADE2019 30 минут назад

    Если вас тупо засуживают из тура в тур , вы можете оказаться внизу таблицы , но....
    Это СПАРТАК !!!
    Весь этот шум раздувают проплаченные Газпром-медиа персонажи, только посыл на Х до них может что-то донести.

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