Селихов: «Мы – «Спартак», поэтому до стыков не дойдет. Этот сезон многому нас научит»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о турнирном положении команды.
«Попадание в стыковые матчи? Это придает дополнительную ответственность и, соответственно, нервозность.
Но мы – «Спартак», поэтому, думаю, до стыков не дойдет. Понятно, что сезон смазанный, где-то что-то не получалось, но он нас многому научит», – сказал Селихов.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Расстояние от зоны стыков – 5 очков.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24