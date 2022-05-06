Селихов: «Мы – «Спартак», поэтому до стыков не дойдет. Этот сезон многому нас научит»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о турнирном положении команды.

«Попадание в стыковые матчи? Это придает дополнительную ответственность и, соответственно, нервозность.

Но мы – «Спартак», поэтому, думаю, до стыков не дойдет. Понятно, что сезон смазанный, где-то что-то не получалось, но он нас многому научит», – сказал Селихов.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыков – 5 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?