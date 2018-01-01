Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

«Реал» вышел вперед против «Сити» – 6:5. Бензема забил с пенальти в овертайме

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Идет дополнительное время.

На 95-й минуте с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема. Счет стал 3:1 в пользу испанцев.

Общий счет по сумме двух игр стал 6:5 в пользу «Реала».

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Линекер: «Манчестер Сити» был явно лучше «Реала», англичанам не повезло»
Бензема повторил рекорд по голам в одном плей-офф Лиги чемпионов 1
«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ. Это повторение киевского финала 2018 года 9
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:07
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +1038

    Alex Flash 18 минут назад

    Ливеру в финале мало светит: будут 2 бороды-Хоттабыча и Карабаса-Бенземаса

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1038

    Alex Flash 31 минуту назад

    опять Хоттабыч дергал бороду за Дристал

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22428

    JTherry 47 минут назад

    Бензема забил пенальти..!!! Бензема заменил Анчелотти и дал фору Пепсу...) футбол - огонь, не заснешь...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1038

    Alex Flash 47 минут назад

    Пепе дико не везет.Сливки опять в финале

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1256

    Loko_Roma 1 час назад

    Но мяч дадут месси

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4264

    neveldomha 1 час назад

    Пенка левая.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +185

    Nikoo > neveldomha 54 минуты назад

    Ничего нового, Вардрид опять взялся за старое.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +295

    vek410 > neveldomha 34 минуты назад

    вы че ибланы? снес как паровозом

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +570

    nelez > neveldomha 33 минуты назад

    Даже вторую не давал , все по игре.
    А у кого то очень гореть будет целый год

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11714

    DeStar > neveldomha 30 минут назад

    а вторая? чет не поставили 100% пенку

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11