«Реал» вышел вперед против «Сити» – 6:5. Бензема забил с пенальти в овертайме

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Идет дополнительное время.

На 95-й минуте с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема. Счет стал 3:1 в пользу испанцев.

Общий счет по сумме двух игр стал 6:5 в пользу «Реала».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.

В 1-м матче «Манчестер Сити» победил 4:3.

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