Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

Салах: «Хотел забить 40 голов и отдать 15 передач за сезон. Трент разозлится, если сделаю больше ассистов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, какую цель поставил перед собой в начале сезона.

«В начале сезона я всегда ставлю перед собой цели. Я знаю, чего хочу добить и в личном, и в командном плане. Это помогает оценивать сезон.

Я уже забил 30 голов и отдал 15 ассистов, но это ниже того, что я ожидал. У меня большие ожидания от себя. Никому об этом не говорил на старте сезона, но я собирался забить 40 голов и отдать 15 передач.

Теперь сконцентрируюсь на голах, потому что Трент разозлится, если я сделаю больше ассистов», – сказал Салах.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Салах: «В финале ЛЧ хочу сыграть с «Реалом» и взять реванш» 3
«Ювентус» может купить Салаха летом 3
ФИФА наказал сборную Сенегала матчем без зрителей за поведение болельщиков в игре с Египтом. Они светили лазером в лицо Салаху
Источник: Daily Mail

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:51
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11