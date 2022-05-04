Салах: «Хотел забить 40 голов и отдать 15 передач за сезон. Трент разозлится, если сделаю больше ассистов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, какую цель поставил перед собой в начале сезона.

«В начале сезона я всегда ставлю перед собой цели. Я знаю, чего хочу добить и в личном, и в командном плане. Это помогает оценивать сезон.

Я уже забил 30 голов и отдал 15 ассистов, но это ниже того, что я ожидал. У меня большие ожидания от себя. Никому об этом не говорил на старте сезона, но я собирался забить 40 голов и отдать 15 передач.

Теперь сконцентрируюсь на голах, потому что Трент разозлится, если я сделаю больше ассистов», – сказал Салах.

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