«Химки» могут организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не будет против, если игроки и тренеры захотят организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Никто никого заставлять или отговаривать не будет. Это должно быть коллегиальное решение игроков и главного тренера. Традиция не наша, поэтому тут решать может только сама команда. Если захотят организовать коридор, клуб этому препятствовать не будет», — сказал Терюшков.

«Зенит» примет «Химки» в субботу, 7 мая.

Клуб из Петербурга в четвертый раз подряд выиграл РПЛ.

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