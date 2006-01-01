«Химки» могут организовать чемпионский коридор для «Зенита»

достали уже этими коридорами нет у нас такой традиции и не надо начинать
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не будет против, если игроки и тренеры захотят организовать чемпионский коридор для «Зенита».
«Никто никого заставлять или отговаривать не будет. Это должно быть коллегиальное решение игроков и главного тренера. Традиция не наша, поэтому тут решать может только сама команда. Если захотят организовать коридор, клуб этому препятствовать не будет», — сказал Терюшков.
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