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«Химки» могут организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не будет против, если игроки и тренеры захотят организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Никто никого заставлять или отговаривать не будет. Это должно быть коллегиальное решение игроков и главного тренера. Традиция не наша, поэтому тут решать может только сама команда. Если захотят организовать коридор, клуб этому препятствовать не будет», — сказал Терюшков.

  • «Зенит» примет «Химки» в субботу, 7 мая.
  • Клуб из Петербурга в четвертый раз подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16650

    Garrincha58 43 минуты назад

    достали уже этими коридорами нет у нас такой традиции и не надо начинать

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    Рейтинг: +14243

    Barmaleushka 48 минут назад

    В Химках нет Заремы .

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    Рейтинг: +2234

    andrej-lucevich 1 час назад

    что такое этот коридор ?

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    Рейтинг: +2826

    Enter2006 > andrej-lucevich 18 минут назад

    это когда подлизываешь всей банде СПБ и становишься депутатом ЕдРа, а потом вот такие скетчи выкидываешь как терюшков

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    Рейтинг: +1913

    Беспонтий 1 час назад

    зенит зарделся
    конкуренция обостряется

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    Рейтинг: +2826

    Enter2006 2 часа назад

    У вас проблем нет что ли? Какие нафиг коридоры когда одной ногой уже в ФНЛ???

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