Хави: «Поздравляю «Реал». Они честно стали чемпионами»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал досрочное чемпионство «Реала» в Примере.

«Жизненно важно для нас попасть в Лигу чемпионов. На это претендуют пять команд.

Титул уже выиграл «Реал». Я поздравляю их. Думаю, они честно стали чемпионами – сжульничать на дистанции в 38 туров невозможно», – сказал Хави.

«Реал» опережает «Барсу» на 15 очков за 4 тура до конца чемпионата.

Для мадридцев этот чемпионский титул стал 35-м в истории.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут