Хави: «Поздравляю «Реал». Они честно стали чемпионами»

Взаимно мистер Хави,и вас с победой
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал досрочное чемпионство «Реала» в Примере.
«Жизненно важно для нас попасть в Лигу чемпионов. На это претендуют пять команд.
Титул уже выиграл «Реал». Я поздравляю их. Думаю, они честно стали чемпионами – сжульничать на дистанции в 38 туров невозможно», – сказал Хави.
- «Реал» опережает «Барсу» на 15 очков за 4 тура до конца чемпионата.
- Для мадридцев этот чемпионский титул стал 35-м в истории.
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