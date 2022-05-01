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Хави: «Поздравляю «Реал». Они честно стали чемпионами»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал досрочное чемпионство «Реала» в Примере.

«Жизненно важно для нас попасть в Лигу чемпионов. На это претендуют пять команд.

Титул уже выиграл «Реал». Я поздравляю их. Думаю, они честно стали чемпионами – сжульничать на дистанции в 38 туров невозможно», – сказал Хави.

  • «Реал» опережает «Барсу» на 15 очков за 4 тура до конца чемпионата.
  • Для мадридцев этот чемпионский титул стал 35-м в истории.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1003

    САНЁК17 35 минут назад

    Взаимно мистер Хави,и вас с победой

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