Уткин: «Поздравляю «Зенит» с чемпионством-2023!»

Молодец Василий, так и дальше верь в Зенит, а Зенит постарается
«Зенит» выиграет и следующий чемпионат России. Это мнение видеоблогера Василия Уткина.
«Совсем забыл отреагировать на актуальную повестку: «Зенит»! Поздравляю с чемпионством-2023!
Я первый, кстати», – написал Уткин в телеграме.
- Следующее чемпионство станет для «Зенита» 10-м и принесет 2-ю звезду на логотип.
- Сейчас у «Зенита» 4 чемпионства подряд.
- Все они взяты под руководством главного тренера Сергея Семака.
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