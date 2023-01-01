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Уткин: «Поздравляю «Зенит» с чемпионством-2023!»

«Зенит» выиграет и следующий чемпионат России. Это мнение видеоблогера Василия Уткина.

«Совсем забыл отреагировать на актуальную повестку: «Зенит»! Поздравляю с чемпионством-2023!

Я первый, кстати», – написал Уткин в телеграме.

  • Следующее чемпионство станет для «Зенита» 10-м и принесет 2-ю звезду на логотип.
  • Сейчас у «Зенита» 4 чемпионства подряд.
  • Все они взяты под руководством главного тренера Сергея Семака.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Сегодня, 13:58
Комментарии4
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    Рейтинг: +234

    Азбука 32 минуты назад

    Молодец Василий, так и дальше верь в Зенит, а Зенит постарается

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    Рейтинг: +1095

    вальтер79 44 минуты назад

    вася чего мелочиться поздравь сразу на пять лет вперед))))))

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    Рейтинг: +2477

    acor94 56 минут назад

    Спасибо. Попробуем оправдать эти тёплые слова!

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    Рейтинг: +1

    Аден 1 час назад

    Возможно. ПробЗденитовский Дюков пролобирует вопрос.

    0
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