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«Зенит» не проигрывает в РПЛ 16 матчей подряд

Беспроигрышная серия «Зенита» в чемпионате России достигла 16 матчей. Последнее поражение датировано 16 октября, когда команда уступила в гостях «Арсеналу» (1:2).

Накануне «Зенит» победил в 27-м туре «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 10:04
Комментарии1
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    Рейтинг: +162

    rzfxgsk 1 час назад

    как же всё это надоело уже... скоро интерес к РПЛ у многих вообще исчезнет... потому что смысла нет наблюдать за этим фарсом...

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