«Зенит» не проигрывает в РПЛ 16 матчей подряд

Беспроигрышная серия «Зенита» в чемпионате России достигла 16 матчей. Последнее поражение датировано 16 октября, когда команда уступила в гостях «Арсеналу» (1:2).

Накануне «Зенит» победил в 27-м туре «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом.

«Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.

Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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