Александр Мостовой: «У нас до начала сезона было известно, кто станет чемпионом»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не удивлен очередному чемпионству «Зенита». Оно стало четвертым подряд.

«Постоянные триумфы не утомляют. Победы никогда не надоедают, тем более чемпионские. До начала сезона было известно, кто у нас станет чемпионом. 98%, что «Зенит». Мне сейчас будет интересно, что у нас изменится, а я думаю, ничего не изменится. Если уедут у «Зенита» иностранцы, что не исключено, то будет конкуренция. Не уедут — будет «Зенит» дальше побеждать.

К чему стремиться Сергею Семаку? Я бы не стал тут говорить о Семаке. У «Зенита» сейчас любого бывшего футболиста поставь у руля — меньше первого или второго места этот состав не опустится. Тренер решает, но почему-то, когда Семак был в «Уфе», команда выше седьмого-восьмого места не поднималась. Всe давно известно», – сказал Мостовой.

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Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).

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