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  • Александр Мостовой: «У нас до начала сезона было известно, кто станет чемпионом»

Александр Мостовой: «У нас до начала сезона было известно, кто станет чемпионом»

30 апреля 2022, 22:07
5

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не удивлен очередному чемпионству «Зенита». Оно стало четвертым подряд.

«Постоянные триумфы не утомляют. Победы никогда не надоедают, тем более чемпионские. До начала сезона было известно, кто у нас станет чемпионом. 98%, что «Зенит». Мне сейчас будет интересно, что у нас изменится, а я думаю, ничего не изменится. Если уедут у «Зенита» иностранцы, что не исключено, то будет конкуренция. Не уедут — будет «Зенит» дальше побеждать.

К чему стремиться Сергею Семаку? Я бы не стал тут говорить о Семаке. У «Зенита» сейчас любого бывшего футболиста поставь у руля — меньше первого или второго места этот состав не опустится. Тренер решает, но почему-то, когда Семак был в «Уфе», команда выше седьмого-восьмого места не поднималась. Всe давно известно», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1651345723
Не согласен. Если уедут все леги, Зенит скупит всю сборную. У кого-то есть сомнения?
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paracetamol
1651346992
Зениту еще 5 чемпионств на перспективу!
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житель СПб
1651349053
Глупости пишете, Александр! Ничего было не ясно! Спартак накупил легов и заявлял о своих претензиях на титул. Динамо к середине чемпа четко шло вперед, имея лучшую атаку в Лиге - которая, как ни странно, при приходе Смолова - сдулась... А лучший нап Лиги зимой ушел из Зенита. Так что легко говорить - а делать гораздо сложнее. Уверен (по ряду косвенных показателей), что из Вас тренер бы не вышел. Да, легко обидеть Семака, и я его часто ругаю - НО: его достоинством является то, что в клубе внутри не ругаются - как, например, постоянно ругаются в Вашем Спартаке. И это является одной из опор побед Зенита.
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