В 35-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» со счетом 3:3.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе в этом матче оформил дубль и сделал ассист.

23-летний футболист сделал 17 голевых действий в семи последних играх за клуб и сборную Франции.

За последний месяц Мбаппе забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

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