Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
3 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России

Мбаппе сделал 17 голевых действий в 7 последних матчах

В 35-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» со счетом 3:3.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе в этом матче оформил дубль и сделал ассист.

23-летний футболист сделал 17 голевых действий в семи последних играх за клуб и сборную Франции.

За последний месяц Мбаппе забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Мбаппе обошел Ибрагимовича и вышел на второе место в списке бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1 2
Анчелотти – о словах Почеттино, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Тренеры не могут рассказывать всей правды»
Почеттино: «Я и Мбаппе на 100% остаемся в «ПСЖ» на следующий сезон» 6
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:43
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +9681

    "supermax" 20 минут назад

    ну когда особо конкурентов нет можно и по 17 голевых действий совершать...посмотреть бы на него в испании или англии...а то так и пропадет в чемпионате одного клуба

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11