ну когда особо конкурентов нет можно и по 17 голевых действий совершать...посмотреть бы на него в испании или англии...а то так и пропадет в чемпионате одного клуба
В 35-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» со счетом 3:3.
Нападающий парижан Килиан Мбаппе в этом матче оформил дубль и сделал ассист.
23-летний футболист сделал 17 голевых действий в семи последних играх за клуб и сборную Франции.
За последний месяц Мбаппе забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.
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