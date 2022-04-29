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Где смотреть «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 апреля

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 27-м туре РПЛ

Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей

  • Игра состоится в субботу, 30 апреля.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
  • Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Локомотив

  • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 19:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Зенит – Локомотив

Коэффициенты:

  • Победа Зенита – 1.29
  • Ничья – 6.20
  • Победа Локомотива – 10.00

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Источник: «Бомбардир»

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