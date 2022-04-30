Где смотреть «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 апреля

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 27-м туре РПЛ
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- Игра состоится в субботу, 30 апреля.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Локомотив
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 19:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Зенит – Локомотив
- Победа Зенита – 1.29
- Ничья – 6.20
- Победа Локомотива – 10.00
Источник: «Бомбардир»