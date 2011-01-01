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«Спартак» подарил младенцам «наборы новорожденного спартаковца» в честь 100-летия клуба

«Спартак» по случаю 100-летия провел социальную акцию в Москве. В ее рамках новорожденные дети получили фирменную спартаковскую продукцию, которая им пригодится в первые месяцы жизни.

«18 апреля, в день столетия «Спартака», наши сотрудники навестили роддома в исторически красно-белых районах Москвы и вручили памятные подарки всем появившимся на свет в дату основания клуба.

Дети и их родители получили от «Спартака» наборы новорожденного спартаковца со всем необходимым в первые дни жизни.

Наборы включают в себя нагрудник, постельное белье для детской кроватки и бутылочку», – пояснил клуб.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +985

    ZAITZEFF2011 14 минут назад

    В 2035 году , когда они подрастут можно будет подарить еще раз.

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    Рейтинг: +610

    111Hunter111 27 минут назад

    Они и так выдаются бесплатно

    0
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    Рейтинг: +1761

    Беспонтий 29 минут назад

    ой божечки милота кака

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