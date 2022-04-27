«Спартак» подарил младенцам «наборы новорожденного спартаковца» в честь 100-летия клуба

«Спартак» по случаю 100-летия провел социальную акцию в Москве. В ее рамках новорожденные дети получили фирменную спартаковскую продукцию, которая им пригодится в первые месяцы жизни.

«18 апреля, в день столетия «Спартака», наши сотрудники навестили роддома в исторически красно-белых районах Москвы и вручили памятные подарки всем появившимся на свет в дату основания клуба.

Дети и их родители получили от «Спартака» наборы новорожденного спартаковца со всем необходимым в первые дни жизни.

Наборы включают в себя нагрудник, постельное белье для детской кроватки и бутылочку», – пояснил клуб.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

Сейчас команда занимает в РПЛ 10-е место.

Ближайший соперник – «Крылья Советов».

Тест: назовите все российские клубы