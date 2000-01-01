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Аджоева могут уволить с поста президента «Арсенала»

Президенту тульского «Арсенала» Гураму Аджоеву грозит отставка с занимаемого поста.

Власти региона недовольны результатами команды в этом сезоне.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что «Арсенал» должен выступать успешнее, учитывая серьезное финансирование клуба.

  • После 26 туров «Арсенал» занимает последнее место в таблице РПЛ.
  • Бюджет клуба – почти 2 миллиарда рублей в год.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2047

    serglider 13 минут назад

    Если мне не изменяет память, его из московского Динамо выперли за развал команды и финансовые махинации. Почему хозяева Арсенала доверили команду этому мутному типу, не совсем понятно... Но есть подозрение, что он и там отличился не в лучшую сторону))) Результат, как говорится, на лицо)))

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    Рейтинг: +567

    Suvorov51 22 минуты назад

    Как давно я ждал этого. он все просрал. то что команда вылетает виновен только Аджоев

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    Рейтинг: +59

    RussiaChampion 1 час назад

    2 лярда в год.. это скок тульских пряников могли бы напечь?

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