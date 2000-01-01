Аджоева могут уволить с поста президента «Арсенала»

Если мне не изменяет память, его из московского Динамо выперли за развал команды и финансовые махинации. Почему хозяева Арсенала доверили команду этому мутному типу, не совсем понятно... Но есть подозрение, что он и там отличился не в лучшую сторону))) Результат, как говорится, на лицо)))
Президенту тульского «Арсенала» Гураму Аджоеву грозит отставка с занимаемого поста.
Власти региона недовольны результатами команды в этом сезоне.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что «Арсенал» должен выступать успешнее, учитывая серьезное финансирование клуба.
- После 26 туров «Арсенал» занимает последнее место в таблице РПЛ.
- Бюджет клуба – почти 2 миллиарда рублей в год.
Тест: назовите все российские клубы