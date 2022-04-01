Появилось фото домашней формы «Краснодара» на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашней формы «Краснодара» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в традиционных для клуба черно-зеленых цветах с ромбовидным узором. Ожидается, что Puma использует такой шаблон для многих комплектов.

«Краснодар» идет на 6-м месте в РПЛ.

Команда набрала 39 очков в 25 матчах.

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