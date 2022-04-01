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Появилось фото домашней формы «Краснодара» на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашней формы «Краснодара» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в традиционных для клуба черно-зеленых цветах с ромбовидным узором. Ожидается, что Puma использует такой шаблон для многих комплектов.

  • «Краснодар» идет на 6-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 39 очков в 25 матчах.

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Источник: Footyheadlines

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    wergdg 14 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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