«Зениту» нужно набрать 6 очков в 4 матчах для победы в РПЛ

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

Благодаря этой победе команда Сергея Семака оторвалась на шесть очков от «Динамо», идущего на втором месте.

Петербуржцы имеют преимущество по личным встречам над ближайшим преследователем, поэтому для чемпионства им осталось набрать шесть баллов в четырех турах.

«Зениту» предстоит сыграть с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

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