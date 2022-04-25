Маркиньос готов всю карьеру провести в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о своем будущем в парижском клубе.

«Я не думаю об уходе из «ПСЖ», это не входит в мои планы. Если есть возможность провести здесь всю свою карьеру, я не против. Я счастлив в Париже», – сказал 27-летний футболист.

Контракт бразильца с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года.

Он забил 35 голов и сделал 9 ассистов в 359 матчах.

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