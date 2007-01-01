Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Фанат попросил Гилерме подарить перчатки. Игрок отказал в целях экономии

Вратарь «Локомотива» Гилерме вышел к фанатам после матча 26-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1). Один из болельщиков попросил у игрока перчатки.

«Ой, сейчас проблема с перчатками, ты знаешь? Фирма не может отправить больше. Сейчас экономия на перчатках», – сказал голкипер.

  • Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.
  • С командой он брал РПЛ, Кубок России.
  • На счету Гилерме 19 матчей за сборную России.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Гилерме: «Мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». Готов играть в России и без еврокубков»
«Локомотив» планирует продлить контракт с 36-летним Гилерме 1
Гилерме: «Худяков – это будущее «Локомотива» и сборной России» 1
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:31
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11