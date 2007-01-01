Фанат попросил Гилерме подарить перчатки. Игрок отказал в целях экономии

Вратарь «Локомотива» Гилерме вышел к фанатам после матча 26-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1). Один из болельщиков попросил у игрока перчатки.

«Ой, сейчас проблема с перчатками, ты знаешь? Фирма не может отправить больше. Сейчас экономия на перчатках», – сказал голкипер.

Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.

С командой он брал РПЛ, Кубок России.

На счету Гилерме 19 матчей за сборную России.

Вспомните все российский клубы за всю историю