Роналду после гола «Арсеналу» посмотрел вверх и поднял руку. У игрока умер сын

Нормальный он мужик. В жизни ещё хуже встречал. Так ведь нет, натуралы.)
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). После этого он направил взгляд и жест вверх.
На этой неделе Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
- Роналду забил 100-й гол в АПЛ.
- Это 1-й случай в истории, когда футболист отличился не менее 100 раз в чемпионатах Англии и Испании.
- «МЮ» идет в 6 очках от зоны Лиги чемпионов.
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