Лапорта – о Левандовски в «Барселоне»: «В его случае вероятность больше»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.
После вчерашнего матча с «Реал Сосьедадом» (1:0) глава каталонского клуба ответил на вопрос болельщиков о трансфере поляка.
– Левандовски перейдет летом в «Барселону» или нет?
– В его случае вероятность больше.
- В этом сезоне Левандовски забил 47 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Баварией» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.
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Источник: Mundo Deportivo