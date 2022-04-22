Лапорта – о Левандовски в «Барселоне»: «В его случае вероятность больше»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.

После вчерашнего матча с «Реал Сосьедадом» (1:0) глава каталонского клуба ответил на вопрос болельщиков о трансфере поляка.

– Левандовски перейдет летом в «Барселону» или нет?

– В его случае вероятность больше.

В этом сезоне Левандовски забил 47 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с «Баварией» действует до 2023 года.

Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.

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