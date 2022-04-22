Месси восстановился после травмы ахилла

Готов ещё один "ЗМ" получить? )) После такого позора даже не интересен этот типок, уничтожил своё былое хорошее имя.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться на поле.
Аргентинец пропустил матч с «Анжером» (3:0) из-за травмы ахиллова сухожилия.
Сегодня 34-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе.
- В этом сезоне Месси забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах.
- «ПСЖ» в субботу примет «Ланс». Начало – в 22:00 мск.
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