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Месси восстановился после травмы ахилла

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться на поле.

Аргентинец пропустил матч с «Анжером» (3:0) из-за травмы ахиллова сухожилия.

Сегодня 34-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

  • В этом сезоне Месси забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах.
  • «ПСЖ» в субботу примет «Ланс». Начало – в 22:00 мск.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: AS

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2706

    Enter2006 2 часа назад

    Готов ещё один "ЗМ" получить? )) После такого позора даже не интересен этот типок, уничтожил своё былое хорошее имя.

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