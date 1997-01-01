Мбаппе потребовал у «Реала» на 100 миллионов больше, чем было согласовано. Клуб отказал

В переговорах «Реала» с нападающем «ПСЖ» Килианом Мбаппе возникли трудности.

По информации COPE со ссылкой на журналиста Гильема Балаге, 23-летний француз запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше, чем было согласовано изначально.

Мадридский клуб ответил отказом. Это повышает шансы «ПСЖ» на продление контракта с Мбаппе.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.

В этом сезоне он забил 33 гола и сделал 22 ассиста в 41 матче.

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