Мбаппе потребовал у «Реала» на 100 миллионов больше, чем было согласовано. Клуб отказал

Так всю карьеру и прозябнет в этом мешке, как Неймар забудет об амбициях и наберет лишний вес.
В переговорах «Реала» с нападающем «ПСЖ» Килианом Мбаппе возникли трудности.
По информации COPE со ссылкой на журналиста Гильема Балаге, 23-летний француз запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше, чем было согласовано изначально.
Мадридский клуб ответил отказом. Это повышает шансы «ПСЖ» на продление контракта с Мбаппе.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- В этом сезоне он забил 33 гола и сделал 22 ассиста в 41 матче.
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