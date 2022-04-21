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Хави – об 1:0 с «Сосьедадом»: «Соперник заслуживал большего. «Барса» не могла выйти со своей половины»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом Сосьедадом» (1:0) в 33-м туре Примеры.

«Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выйти со своей половины поля. «Сосьедад» – отличная команда. Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы.

Соперник заслуживал большего. Во втором тайме они заслужил ничью, но мы уезжаем с важной победой», – сказал Хави.

  • Единственный гол в матче забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 11-й минуте.
  • Набрав 3 очка, каталонцы поднялись с 4-й на 2-ю строчку в таблице Примеры.
  • «Сосьедад» идет 6-м в лиге.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +95621

    zigbert 1 час назад

    Результат достигнут. На этот раз удача сопутствовала Барселоне.

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