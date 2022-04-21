«Ситуация должна измениться»: Навас недоволен ротацией вратарей в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас заявил, что его не устраивает количество игровой практики в текущем сезоне.

«У нас с Доннаруммой хорошие отношения, с ним нет никаких проблем. Конечно, я все еще хочу играть. Ситуация должна измениться.

Посмотрим, что произойдет в будущем. Моя семья счастлива здесь, а я счастлив в Париже. Ко мне хорошо относятся, но так или иначе все должно измениться», – сказал костариканец.