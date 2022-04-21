«Ситуация должна измениться»: Навас недоволен ротацией вратарей в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас заявил, что его не устраивает количество игровой практики в текущем сезоне.
«У нас с Доннаруммой хорошие отношения, с ним нет никаких проблем. Конечно, я все еще хочу играть. Ситуация должна измениться.
Посмотрим, что произойдет в будущем. Моя семья счастлива здесь, а я счастлив в Париже. Ко мне хорошо относятся, но так или иначе все должно измениться», – сказал костариканец.
- В этом сезоне Навас провел 23 матча за «ПСЖ» (2045 минут) и пропустил 21 гол (9 сухих игр).
- Доннарумма провел 22 матча (1980 минут) и пропустил 20 голов (8 сухих игр).
Источник: AS