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Директор «Спартака» Мележиков: «Была уверенность в победе над ЦСКА»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Матч – валидол. Сомнений не было, была уверенность в победе. Но все равно матч тяжeлый», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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20.04.2022 22:44
Комментарии2
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    Рейтинг: +201

    saf05 1 час назад

    Порадуйтесь, а потом посмотрите в таблице в какой ж.. е вы находитесь

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    Рейтинг: +13557

    NewLife 1 час назад

    Если бы я был таким умным, как моя Сара потом)

    0
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