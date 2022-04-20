Директор «Спартака» Мележиков: «Была уверенность в победе над ЦСКА»

Порадуйтесь, а потом посмотрите в таблице в какой ж.. е вы находитесь
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
«Матч – валидол. Сомнений не было, была уверенность в победе. Но все равно матч тяжeлый», – сказал Мележиков.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
- Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.