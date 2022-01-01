Президент Франции Макрон пытается убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ» (RTL)

Нападающий Килиан Мбаппе может продолжить выступать за «ПСЖ» по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава государства регулярно общается с 23-летним футболистом с 2018 года, когда французы стали чемпионами мира.

Макрон пытается убедить форварда остаться в парижском клубе.