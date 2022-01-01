подложил бы свою учительницу
уговорилаб мбаппе
придёт маринка ле пен и все останутся
надо только потерпеть и расслабиться
Нападающий Килиан Мбаппе может продолжить выступать за «ПСЖ» по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава государства регулярно общается с 23-летним футболистом с 2018 года, когда французы стали чемпионами мира.
Макрон пытается убедить форварда остаться в парижском клубе.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- В этом сезоне он забил 31 гол и сделал 22 ассиста в 39 матчах.