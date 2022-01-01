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Президент Франции Макрон пытается убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ» (RTL)

Нападающий Килиан Мбаппе может продолжить выступать за «ПСЖ» по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава государства регулярно общается с 23-летним футболистом с 2018 года, когда французы стали чемпионами мира.

Макрон пытается убедить форварда остаться в парижском клубе.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.
  • В этом сезоне он забил 31 гол и сделал 22 ассиста в 39 матчах.

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Источник: RTL

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1365

    Беспонтий 8 минут назад

    подложил бы свою учительницу
    уговорилаб мбаппе

    придёт маринка ле пен и все останутся
    надо только потерпеть и расслабиться

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    Рейтинг: +15381

    Cleaner 33 минуты назад

    Макрон в каждой бочке затычка. Как же ему хочется свою должность то сохранить...(((

    1
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    Рейтинг: +11642

    DeStar 36 минут назад

    макрон везде смотрю переговорщик, пусть поговорит с моим работодателем, чтобы платили по нормальному курсу, а то второй месяц бабки теряю
    чего ему мбаппе сдался этот, за сборную франции играть то будет

    0
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    Рейтинг: +15381

    Cleaner > DeStar 31 минуту назад

    Политика. Выборы. Макрон таким популистским способом голоса парижан собирает. Провинция то его не поддерживает.

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    Рейтинг: +13179

    Fusballer 56 минут назад

    Вот делать небуй Макрону

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    Рейтинг: +14881

    KLIM777 1 час назад

    А Байден не приедет с альцгеймером?

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    Рейтинг: +1365

    Беспонтий > KLIM777 только что

    нет не приедет
    он с паркинсоном на брейквечеринке

    0
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